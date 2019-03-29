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29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Преследования журналистов, СМИ, Спецслужбы, Украина
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СБУ нашла “российских шпионов” среди журналистов в Верховной Раде

Нардеп от Народного фронта и глава Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар получила представления от Службы безопасности Украины о том, что некоторые аккредитованные в Верховной Раде журналисты якобы сотрудничают с российскими спецслужбами, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Виктория Сюмар сообщила в интервью изданию Укринформ.

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«У меня есть часть представлений от Службы безопасности Украины о том, что такие „журналисты“ сотрудничают с российскими спецслужбами. Они сначала провоцируют определенные ситуации, снимают их, а затем вырезают фрагменты видео и передают их российским телеканалам. Для чего это делается? Именно для информационной войны против Украины: сначала спровоцировать, а потом активно массировать использовать это в средствах пропаганды», — уверяет Сюмар.

Депутат считает, что потребность в урегулировании порядка аккредитации журналистов в ВР уже «перезрела».

«4000 аккредитованных журналистов в Верховной Раде — это маразм. Большая часть этих людей занимается там неизвестно чем, но не освещением деятельности парламента», — сказала руководительница комитета.

Политик считает, что председатель Верховной Рады должен подписать соответствующее положение об аккредитации.

Она также заявила, что Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики примет еще несколько решений о лишении аккредитации парламентских журналистов, «чтобы неповадно было всем подряд акредитовываться и заниматься информационным киллерством по заказу одних игроков против других».

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