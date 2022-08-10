СБУ нашла «русского крота» в своем харьковском штабе

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Новости Украины

Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба управления СБУ в Харьковской области. Штабиста обвинили в работе на спецслужбы РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



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«Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба Управления СБУ в Харьковской области, который работал на спецслужбы РФ. По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения России. (…) По данным следствия, предателем является бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, который сам вышел на него», – говорится в сообщении.

Как утверждают в СБУ, благодаря своему служебному положению задержанный якобы передавал врагу украинские разведданные о ВС РФ, а также о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

«Оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений, чтобы защитить их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные РФ использовала для планирования диверсий, а также массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города. В обмен на сотрудничество враг предоставил «кроту» гарантии безопасности для него и его семьи, если бы России удалось захватить регион», – добавляют в СБУ.

По данным контрразведки СБУ, собранные сведения «агент» якобы передавал представителю российских спецслужб через закрытые каналы связи с соблюдением правил конспирации.

В СБУ похвалились, что задержали «предателя» «на горячем» после того, как он попросил представителя спецслужб РФ нанести удар по объекту, где находится личный состав СБУ.