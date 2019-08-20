СБУ нашла следы ОПГ Порошенко в Укрэксимбанке

20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Служба безопасности Украины обратилась в ГПУ с доказательствами причастности контролируемых экс-президентом Петром Порошенко руководителей государственного Укрэксимбанка к созданию преступной организации, которая в период 2014-2019 гг присваивала государственные деньги путём выдачи заведомо безнадёжных кредитов подконтрольным себе лицам, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом со ссылкой на тайну следствия и “другие пережитки прошлого” сообщил в своем телеграм-канале украинский юрист и инициатор уголовного преследования Порошенкго Андрей Портнов.

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По информации Портнова, доказанные следствием преступные действия привели к докапитализации Укрэксимбанка за счёт государственного бюджета на сумму 22 000 000 000 гривен.

По информации Портнова уголовное производство зарегистрировано несколько дней назад по ст.190 ч.4, 364 ч.2 УК Украины.

Также Портнов напомнил, что “в период основных хищений государственных средств Укрэксимбанк возглавлял один из родственников Порошенко”.

По словам Портнова, активизация в расследовании “этого направления преступной деятельности предыдущего режима” наступит сразу же после увольнения Юрия Луценко и назначения нового генпрокурора.