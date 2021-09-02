СБУ нашла в компьютерах дизайнеров Киева старые фотографии билбордов из Крыма и объявила о «перемоге»

02.09.2021 14:20 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

СБУ отчиталась о разоблачении деятельности рекламного агентства в Киеве, которое занималось печатью «пророссийской» продукции.

Украинские силовики во время обысков обнаружили макеты и готовую продукцию с надписями «Харьковская республики», «Одесская республика», «Семья у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко» и другие.

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Судя по лозунгам, речь идет о старой продукции – для Харькова и Одессы подобная агитация была актуальна в 2014-15 годах, а руководитель ДНР Александр Захарченко погиб уже более трех лет назад.

Однако сотрудники СБУ, очевидно, рассчитывая на вознаграждение и продвижение по службе, выдают старую агитпродукцию за свой свежий успех.

«В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: -«Сохранил мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», -«Весна победы нашей. Крым Единая Россия», -«Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!», -«Прорвет любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей». По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ. По данному факту начато уголовное производство», – заявили в СБУ.