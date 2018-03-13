13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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СБУ назначила дату допроса Савченко по делу о госперевороте

Служба безопасности Украины ждет допроса народного депутата Надежды Савченко в четверг, 15 марта, поскольку на допрос во вторник она не пришла, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает пресс-служба ведомства.

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«Сегодня Савченко на допрос не пришла, мы ждем ее в четверг», — сказала она.

Отвечая на уточняющий вопрос, что будет, если Савченко и в четверг не явится на допрос, спикер отметила, что если она предоставит мотивированные документы относительно причины ее отсутствия, народному депутату будет вручена новая повестка о вызове на допрос по делу о задержании Владимира Рубана по обвинению в подготовке госпереворота.

Ранее СБУ сообщала, что повестки о вызове на допрос Савченко на 13 и 15 марта были переданы в аппарат Верховной Рады 12 марта.

В свою очередь, как уже сообщал “ПолитНавигатор”, Савченко заявила, что будет находиться с рабочей поездкой для участия в сессии Европарламента в Страсбурге до 16 марта. Она также сообщила, что не получала официальную повестку о вызове на допрос, а поэтому призвала СБУ передать ей вызов на допрос лично в руки.