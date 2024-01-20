СБУ не оставила выбора. Все жители украинских деревень на границе Белоруссии – вынужденные диверсанты

В Белоруссии – очередной шпионский триллер. На одном из основных государственных телеканалов в четверг показали часовой фильм с незатейливым названием «Провал агента СБУ «Мангуста». Содержание фильма очевидно из его названия. Очередной агент. Не первый и явно не последний.

Оппозиция, конечно, может ставить кавычки и говорить об очередном пропагандистском ролике с целью очернить Украину, но современная Украина уже давно в дополнительном очернении не нуждается и ведет войну, хоть и, как это стало модно называть, «гибридную» против Белоруссии тоже давно, начав ее задолго до 2022 и даже до 2020 года.

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Разница лишь в том, что сначала она была «информационно-психологическая» (не надо забывать, что пресловутая ЦИПсО входит в структуру ВСУ, а значит атаки на Белоруссию осуществляли не частные лица, а украинская армия со всеми вытекающими из этого последствиями), а сейчас – диверсионно-террористическая… и нам снова противостоят военные и спецслужбы. И планы перевести конфликт в формат непосредственно боевых действий тоже существует – иначе зачем так накачивать республику агентурой и оружием.

Вернемся, впрочем, к нашему триллеру. Главный герой фильма – Вячеслав Бородий. Гражданин Украины, женатый на белоруске, живший в глухой деревне на границе с Белоруссией. Хороший охотник и следопыт, мог по много дней жить в лесу, знал все окрестные болота, как свои пять пальцев. Как только начались боевые действия, отправил семью в Европу, а сам остался. Мужик брутальный но, в общем-то, неплохой. Вот только со страной ему не повезло. И стал Вячеслав не охотником и следопытом, а оружейным контрабандистом, работающим по заданию спецслужб на дестабилизацию соседней и даже симпатичной ему страны. Таскал на своем горбу через леса с минными полями, реки и болота со змеями и пиявками какие-то кейсы и даже контейнер с тремя боевыми дронами весом более 30 килограммов в Белоруссию.

Бородий явно не тянет на украинского Джеймса Бонда. Тот же Николай Швец, осуществивший в прошлом году нашумевший теракт на военном аэродроме Мачулищи в нескольких километрах от Минска в этом плане выглядит гораздо внушительней. Казалось бы, какой смысл тогда ради него делать отдельный фильм и показывать его в прайм-тайм. Подумаешь, курьер. Человек, безусловно способный и даже, надо отдать должное, не лишенный героизма. Он проходил там, где большинство бы попросту не выжило, рисковал жизнью, проходил минные поля, переходил границу и возвращался.

Но смысл фильма не в самом Бородие, а в созданной на Украине системе, которую Бородий и иллюстрирует. Для этой системы он – всего лишь пушечное мясо диверсионной войны, недорогой расходный материал, который совершенно не жалко пускать в расход. За все смертельно опасные вылазки ему были обещаны лишь три тысячи долларов. Получил тысячу, с последнего задания он не вернулся и в итоге профит оказался еще меньше – недешевый гидрокостюм купил за свои, понадеявшись на компенсацию.

Агентом СБУ он стал не из идейных соображений, а был использован, обманут, подставлен своими же спецслужбами, поставлен перед выбором между тюрьмой по сфабрикованному обвинению и судьбой оружейного курьера на службе у террористов. Выбрал второе. И он – далеко не единственный такой.

Оружие, которое ему дали на хранение и, которое стало основанием для уголовного дела, только в его деревню возили грузовиками. По словам Бородия, хранили его в каждом третьем, а то и в каждом втором доме. И подобных уголовных дел тоже хватало. Оружие привозила СБУ и она же «отмазывала» от суда. Подло, но очень просто.

И это – только одна деревня, а сколько еще таких деревень вдоль границы накачивается грузовиками оружия для переброски в Белоруссию? И сколько еще такого, практически дармового пушечного мяса бросается с ним через границу. Многие не доходят. Кто-то подорвется на мине, кто-то утонет… шансов выжить не так уж много. Но этих им не жалко. Кончатся местные – военкомы новых наловят.

Могут спросить, для чего это самой Украине? Ей и так проблем хватает. Ей-то хватает, вот только сама Украина – это как тот Бородий. Не более, чем инструмент. Разве что гораздо более дорогой, но уже порядком изношенный и потому неэффективный. Управляют Украиной не украинцы, а люди из-за океана. И потому Украина для них не цель, а средство в конфликте с Россией. Сломается окончательно – можно сделать таким средством Белоруссию, предварительно ее дестабилизировать, превратить ее в горячую точку и головную боль для России.