«СБУ ни при чём»: захват «вагнеровцев» – чисто белорусская диверсия

07.08.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская сторона могла принимать только медийное участие в событиях вокруг задержания «вагнеровцев». Сама антироссийская операция была спланирована, подготовлена и осуществлена ближайшим окружением Лукашенко.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил эксперт в сфере безопасности, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

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«Когда говорят об участии СБУ в этом деле, то выдают желаемое за действительное. Украина и вбросила эту версию, мы пытаемся надувать щеки.

Сейчас говорят о каком-то белорусско-украинском союзе, чуть ли не противопутинском. Это смешно – Украина в плане субъектности, как государство – это никто и ничто. Мы даже собственный внутренний конфликт решить не можем, не говоря уже об экономике. Такая страна не интересна в качестве партнера, тем более – в противостоянии с такой страной как Россия.

И крайне наивно было бы считать, что украинская сторона как-то могла устроить такое. Характер работы ЧВК, принятые правила касающиеся скрытности и легендирования это исключают.

Российские и белорусские спецслужбы тесно сотрудничают и о таком событии, как прибытие вагнеровцев, белорусов наверняка заранее проинформировали. Они приехали открыто, группой, что совершенно невозможно в случае проведения спецоперации.

Если бы действительно ставились какие-то диверсионные задачи, то группа была бы разрознена, маршруты фильтрации ее членов в страну были бы разнообразными и скрытыми. И никогда бы эта группа не собралась вместе чтобы остановиться в гостинице и потом так же организованно перебраться в дом отдыха. То есть, совершенно ясно, что все происходило по согласованному сценарию и не вызывало ни у кого никаких вопросов.

Понятно, что без поддержки России Лукашенко не удержаться в кресле президента. Кроме того, без поддержки России Белоруссия просто не выживет экономически. Поэтому произошедшее может быть провокацией, подготовленной окружением Лукашенко в надежде, что он таким образом заработает какие-то бонусы. Лукашенко пытается демонстрировать независимость, заигрывая с той частью электората, которая настроена против него», – считает эксперт.