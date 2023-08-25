СБУ обнаружила «агента ГРУ» в краматорском лицее
На подконтрольной Украине части Донбасса задержана женщина, помогавшая российским спецслужбам вскрывать позиции ВСУ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.
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«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну российскую агентку, которая передавала агрессору разведданные о дислокации Сил обороны в Донецкой области. Злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске, которая работала на главное управление Генштаба РФ (известного как ГРУ).
По указанию российской военной разведки она собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом. Врага особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских защитников», – говорится в сообщении.
Утверждается, что развединформация потребовалась российской стороне «для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе».
Преподавательница арестована. Ей грозит пожизненное заключение.
Спасибо!
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