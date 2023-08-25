СБУ обнаружила «агента ГРУ» в краматорском лицее

На подконтрольной Украине части Донбасса задержана женщина, помогавшая российским спецслужбам вскрывать позиции ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну российскую агентку, которая передавала агрессору разведданные о дислокации Сил обороны в Донецкой области. Злоумышленницей оказалась учительница одного из лицеев в Краматорске, которая работала на главное управление Генштаба РФ (известного как ГРУ).

По указанию российской военной разведки она собирала информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, участвующих в контрнаступлении под Бахмутом. Врага особенно интересовали данные о маршрутах движения тяжелой бронетехники и артиллерийского вооружения украинских защитников», – говорится в сообщении.