СБУ обнаружила сторонников ЛДНР на Западной Украине

30.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Сторонники ЛНР и ДНР есть даже во Львовской области. По крайней мере, об этом отчитывается СБУ, которая раскрыла деятельность «интернет-агентов» в ряде регионов страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По версии украинских спецслужб, сторонники республик Донбасса получали инструкции от «кураторов из Российской Федерации».

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Сеть «агентов» СБУ нашла в Киевской, Закарпатской, Львовской, Винницкой и Одесской областях.

«Они «отрабатывали» в соцсетях и интернет-ресурсах инструкции российских кураторов:

– призвали к изменению госграницы и разделение нашей страны;

– поддерживали так называемые «Л/ДНР».

На Львовщине: разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание «публикаций» нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе», – говорится в сообщении.