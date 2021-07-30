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30.07.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Дзен, Донбасс, Политика, СБУ, Украина
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СБУ обнаружила сторонников ЛДНР на Западной Украине

Новости УкраиныСторонники ЛНР и ДНР есть даже во Львовской области. По крайней мере, об этом...

Сторонники ЛНР и ДНР есть даже во Львовской области. По крайней мере, об этом отчитывается СБУ, которая раскрыла деятельность «интернет-агентов» в ряде регионов страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По версии украинских спецслужб, сторонники республик Донбасса получали инструкции от «кураторов из Российской Федерации».

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Сеть «агентов» СБУ нашла в Киевской, Закарпатской, Львовской, Винницкой и Одесской областях.

«Они «отрабатывали» в соцсетях и интернет-ресурсах инструкции российских кураторов:

– призвали к изменению госграницы и разделение нашей страны;
– поддерживали так называемые «Л/ДНР».



На Львовщине: разоблачен интернет-агитатор, который накануне празднования Дня крещения Киевской Руси-Украины распространял деструктивный контент. Содержание «публикаций» нарушало равноправие граждан и могло привести к дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе», – говорится в сообщении.

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