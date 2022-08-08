СБУ обвинила Балицкого в «краже» 650 тысяч тонн украинского зерна
СБУ сообщила о подозрении главе пророссийской военно-граланской администрации Запорожской области Евгению Балицкому, и.о.мэра Бердянска Александру Сауленко и директору Бердянского морского порта Владимиру Стельмаченко.
Об этом говорится в сообщении на сайте украинского ведомства.
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Украинская спецслужба обвиняет их в причастности к «воровству» украинского зерна на сумму более 200 млн долларов и вывозу его за рубеж через порт Бердянска.
«Задокументирована преступная деятельность лиц, причастных к незаконному вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью свыше 200 млн долларов США с временно оккупированных территорий юга Украины. Установлены и предатели, подписавшие разрешения на вывоз зерна, и члены экипажа 10 судов РФ, на которых транспортируют награбленное.
Кроме того, наложен арест на имущество (в том числе 4 воздушных судна малой авиации, которые находятся в Киевской области) и корпоративные права, принадлежащие Балицкому и его семье, на общую сумму свыше 149 млн грн. Также СБУ установила, что Балицкий издал распоряжение, на основании которого на оккупированных территориях была введена временная администрация. В результате этого предприятию «Государственный зерновой оператор» было незаконно передано имущество 7 агропромышленных комплексов и зерновых терминалов на территории Запорожской области.
Сауленко совместно со Стельмаченко обеспечили изъятие зерна из складов и загрузку его на морское судно «Zhibek Zholy» под флагом России», – утверждается в сообщении СБУ.
СБУ утверждает, что ее агенты якобы зафиксировали вывоз морским транспортом угнанных с территорий Херсонской и Запорожской областей украинских зерновых через морские порты и терминалы Крыма.
«К указанной противоправной деятельности российской стороной привлечены морские суда под флагами РФ и Сирии: «Надежда», «Сормовский-48», «Федор», «Матрос Кошка», «Матрос Позынич», «Zhibek Zholy», «Св. Константин», «Михаил Ненашев», «LAODICEA», – перечисляют в СБУ названия судов, которые якобы причастны к вывозу зерна.
Украинская спецслужба уверяет. что ей якобы удалось предотвратиь «незаконную отгрузку похищенной пшеницы», а на перечисленные суда и зерновую продукцию, которая ими транспортируется, украинским судом наложен арест. Каким образом СБУ смогла предотвратить выход кораблей из портов в Крыму, в спецслужбе не уточнили
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