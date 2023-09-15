СБУ обвинила Подоляку и Герман в ударе по Николаеву

Игорь Шкапа.  
15.09.2023 15:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Николаев, Россия, СБУ, Украина


На Украине вспомнили о блогере Юрии Подоляке, который освещает ситуацию на фронтах СВО и организовывает сборы для российской армии. Его якобы «разоблачили украинские спецслужбы».

При этом сам Подоляка не скрывается и вполне открыто заявляет о своих взглядах и оценках.

На Украине вспомнили о блогере Юрии Подоляке, который освещает ситуацию на фронтах СВО и...

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«Служба безопасности разоблачила новые преступления скрывающегося от правосудия на территории России прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки. Ранее сотрудники СБУ задокументировали его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб.

Установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения России. Для наведения вражеского оружия на город фигурант получал разведданные от своего информатора – экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, отбывающего пожизненное заключение за госизмену», – сообщает пресс-служба СБУ.

Утверждается, что эти сведения блогер переправлял в российские спецслужбы.

Кроме того, прокурор делился данными «о российских военнопленных и информацией о суточных паролях на украинских блокпостах».

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ранее сотрудники СБУ уже сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины», – уточнили в СБУ.

СБУ не называет фамилию осужденного прокурора, но речь идет об экс-главе Николаевской окружной прокуратуры Геннадии Германе. 28 июня Приморский районный суд Одессы признал его виновным по статье «Госизмена» и приговорил к пожизненному лишению свободы.

После оглашения приговора его забросали яйцами. При этом Герман на суде вину свою не признал.

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