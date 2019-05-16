СБУ обвинила украинского политика без ног в пытках боевиков АТО на Донбассе

16.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко (инвалид без ног и одной руки) принимал участие в съемке пыток украинских военных, попавших в плен к ополченцам республик Донбасса.

Такие утверждения содержатся в отчете, опубликованном СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Документе приводится свидетельство некоего Николая (фамилия не указана), который представлен как военнослужащий ВС Украины, находившийся в плену 776 суток.

«…В плену меня систематически пытали, били по голове, ногам, спине. Требовали заявить на видеокамеру, что бойцы ВСУ вроде причастны к преступлениям против народа Донбасса. Снимал на видеокамеру бывший народный депутат Украины Журавко А. В., который предоставил подготовленный им текст. За то, что я, по его мнению, читал без эмоций, Журавко приказал нанести мне несколько ударов в лицо», – говорится в отчете.

Журавко также упоминается в показаниях некоего «Андрея Г», который, как утверждают в СБУ, пробыл в плену 381 день.

«…Нас перевели в другую камеру на другом крыле подвального помещения указанной комендатуры, где уже содержалось около 30 пленных из числа бойцов ВСУ. Там находился бывший военнослужащий добровольческого батальона «Айдар» А. (по возрасту около 40 лет, крепкого сложения, все тело покрыто татуировками), который по свидетельству моих товарищей был изменником и снимался в пропагандистских видео в пользу «ДНР», при непосредственном участии бывшего депутата Верховного Совета Украины Алексея Журавко», – говорится в тексте.