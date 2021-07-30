СБУ объявила «диверсантом» и разыскивает инструктора «амазонок ДНР»

30.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские спецслужбы объявили в розыск руководителя расположенного в ДНР военно-патриотического клуба «Амазонки».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«СБУ завершила расследование в отношении боевика, готовившего несовершеннолетних к войне против Украины. Он руководил «военно-патриотическим клубом «Амазонки». Там тренировали подростков, преимущественно девушек, для пополнения террористических группировок «ДНР». Обвинительный акт по трем статьям Уголовного кодекса Украины направлено в суд», – говорится в сообщении.

В СБУ «задокументировали», что «по заданию кураторов из РФ» организатор на базе обычного школьного кружка создал «структуру военного типа с жёсткой дисциплиной и субординацией». Отмечается, что подростки проходили строевую, физическую, тактическую и огневую подготовку, имели воинские звания и были обязаны носить военную форму.

«Молодых бойцов» готовили для будущего прохождения службы в отдельных террористических подразделениях «ДНР», подконтрольных стране-агрессору. Установлено, что «курсантов» идеологически накачивали идеями отсоединения всей территории Донетчины от Украины и провозглашения псевдообразования «независимым государством». По материалам СБУ организатор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины: ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность). В суд направлено обвинительное заключение в отношении главы террористической организации, злоумышленник объявлен в розыск», – уточнили в карательной спецслужбе киевского режима.