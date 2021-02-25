СБУ объявила «Ночь длинных ножей» в украинском интернете

25.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

На Украине – новое обострение. В эти дни получила продолжение история с наездом СБУ на пул телеграм-каналов, объявленных спецслужбой «прокремлевскими». Харьковский суд вынес решение по обращению СБУ о закрытии четырех каналов из этого списка – «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница».

После чего, в ответ на письмо Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Нацкомиссия по связи опубликовала на своем сайте обращение к провайдерам с требованием «выпилить» указанные каналы из Телеграм. Правда, остается неясным основной вопрос: как это сделать технически?

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Остряки уже шутят, что нужно наложить санкции СНБО на кнопку «Enter» на компьютерах украинцев. Понятно, что такой вопрос невозможно решить в одностороннем порядке силами и волей одних только украинских спецслужб и чиновников. Что говорить: битву с детищем Павла Дурова проиграл куда более зубастый Роскомнадзор, который в итоге, был вынужден оставить Телеграм в покое.

Тем не менее, украинцам не до шуток. Под эту сурдинку борьбы с «вражескими» телеграм-каналами попали и обычные интернет-СМИ. Такого размаха интернет-цензуры Украина не знала даже во времена Порошенко.

Тогда тоже много чего запрещали, однако счет «выпиленным» шел на десятки. Сейчас же СБУ замахнулась одновременно на 426 украинских и российских издания, требуя от провайдеров отлучить от них украинскую аудиторию.

Беглого ознакомления с черным списком достаточно, чтобы понять: какой-то линейной логикой тут и не пахнет. «Врагами Украины» объявлены как крупные и системные российские СМИ, вроде РБК или Известий, так и мелкие украинские интернет-издания типа Власти нет, Фром юа, Рупор инфо – имевшие репутацию «сливных бачков» для «джинсовых» материалов с компроматом на разного рода украинских политиков, чиновников и бизнесменов. Все они в одночасье тоже стали «кремлевской пропагандой».

Черный список СБУ больше напоминает рандомный набор чьей-то истории посещений в браузере, или чего-то в этом роде – реально произвольный. Тут вам и западные сайты, и какие-то блоги на Вордпресс, и Форекс, и все что хочешь. Вплоть до чем-то провинившегося перед Ненькой Живого Журнала, который предложено выпилить целиком весь, лишив десятки тысяч украинцев доступа к своим блогам в ЖЖ, так же, как их при Порошенко лишили доступа к своим кошелькам на Вебмани.

В ММОРПГ это называется АОЕ – атака по площади. Это не какая-то рациональная схема – это чистая шиза. Очень пугает не сам факт цензуры даже, к этому украинцы за годы гидности как-то уже и привыкли. А то, что государственная машина допускает совершенно ничем толком не мотивированный произвол. Выступая по отношению к пользователям информации как какой-то бытовой абьюзер.

По идее, в нормальном государстве на пути такого рода произвола должно было бы стоять целых четыре фильтра: полиция, прокуратура, СБУ и суд. В украинском же случае не сработал ни один. Что тоже показательно.

Интересно ноу-хау, примененное СБУ для запрета неугодных телеграм-каналов и СМИ. Понятно, что все это делается без суда и следствия, без наличия хоть каких-то улик и доказательств. Достаточно голословного заключения каких-нибудь экспертов при той же СБУ, что СМИ «ретранслирует кремлевские нарративы» (что это за зверь такой, никто толком сказать не может, как и указать место, где эти самые «кремлевские методички» выдают «агентам»).

А дальше – возбуждается дело, но без предъявления обвинений конкретным лицам. И деятельность СМИ прекращается на период этого самого расследования. А расследовать можно хоть до новых веников и морковкиного заговения – срок не ограничен, если «по факту», а не в отношении лица.

Более того, анонимные телеграм-каналы и интернет-сайты, не зарегистрированные в качестве СМИ, попадают в другую ловушку. Решение о выпиливании сайта из Сети может быть принято вообще без заслушивания мнения самих подозреваемых в «зраде». Так как подозреваемых… просто нет.

И даже если хозяин интернет-площадки захочет доказать, что он не верблюд, сначала ему нужно будет доказать свои права собственности. Ведь, только это является по закону основанием для того, чтобы заявить о нарушении этих прав в суде.

И, хотя, в момент, когда пишутся эти строки, по крайней мере, в Киеве, попавшие под раздачу сайты все еще в открытом доступе, – что будет уже завтра, не может поручиться никто.

А тем временем, дела неугодным шьют с маниакальным упорством и космической скоростью. Дошло до того, что людям вменяют такие странные обвинения, как «пропаганда многоязычия», а экспертов, выступавших на закрытых каналах Медведчука еще в ту пору, когда эти каналы легально выходили в эфир, и никто к ним претензий не имел, теперь задним числом за эти самые выступления таскают на допросы и обыскивают по обвинению в госизмене. Как это произошло с киевлянином Юрием Дудкиным – частым гостем студий 112-Украина и Ньюсвана.

Фактически, «преступником», при таком раскладе, может оказаться каждый. Законы имеют обратную силу, а презумпция невиновности отправлена в утиль, как пережиток. Можно кого угодно без суда объявить «террористом» и отобрать у него имущество без решения суда – Медведчук с женой подтвердят. Можно объявить в розыск того, кто ни от кого не скрывается и живет в другом государстве на основании документа политического беженца, как это имеет место в случае с Анатолием Шарием.

И, в то же время, можно не признавать легального решения суда в отношении очевидного уголовника, требуя введения санкций в отношении судей, вынесших приговор. Как это имеет место в случае с одесским бандитом Стерненко.

В общем, Украина вступила в совершенно непредсказуемый этап своей новейшей истории. Когда власть превратилась в генератор случайных чисел, и предугадать, какой фортель она выкинет следующим, практически невозможно.