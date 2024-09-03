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Работающий на офис Зеленского телешарлатан Дмитрий Гордон якобы рисковал повторить судьбу нацистки Ирины Фарион – на печально известного жидобандеровца будто бы готовилось покушение российских агентов, отрапортовала сегодня СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Причем, координировал группу диверсантов некий экс-депутат Верховной рады от Партии регионов. В качестве доказательств СБУ приводит переписку по электронной почте, где неизвестный просит показать внешний вид дома, где проживает Гордон. Утверждается, будто бы он был не единственной целью, задержанные якобы узнавали места жительства, графики, круг общения и других известных украинских «диячив».

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Несколько недель назад во Львове была застрелена нацистка Фарион. Ее однопартийцы тут же объявили, что организатором убийства является Россия. Хотя накануне Фарион вступила в публичный конфликт с русскоязычными боевиками террористического формирования «Азов», настаивая, что, отказываясь от использования мовы, те не имеют права называться истинными украинцами.

Фарион резко критиковала и Зеленского, припоминая ему заигрывания с русскоязычными избирателями. В отличие от покойной, Гордон, наоборот, лоялен Банковой, а потому раскрутка истории с сорванным «покушением» может быть наоборот искусственной накачкой рейтинга телешарлатана.