СБУ объявила о предотвращении вооруженного переворота в Киеве

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СБУ сегодня отчиталась о задержании группы лиц, которые готовили вооруженные беспорядки в центре Киева. Имена арестантов не называются, указано лишь, что это – «общественные активисты», включая сооснователя общественной организации, «которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями».

Этот пассаж вызывает удивление, ведь волна репрессий, прокатившаяся по Украине после переворота 2014 года, зачистила всё политическое поле, а потому публичные акции могли проводить организации лишь разной степени антироссийской направленности, которые, как правило, критиковали то ли Порошенко, то ли Зеленского за недостаточно твёрдый бандеровский курс. Очевидно, что и в данном случае речь идёт о националистической организации, намеревавшейся потребовать отстранения Владимира Зеленского, чей легитимный срок пребывания у власти истёк. В пользу этого говорит и запись прослушки переговоров фигурантов дела – все они общаются на мове.

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По версии укро-гестапо, попытка переворота должна была состояться в минувшие выходные. Для этого в центре Киева должно было быть собрано «вече», где организаторы намеревались объявить об устранении от власти нынешнего режима, а затем осуществить захват здания Верховной рады.

«Пытались расшатать общественно-политическую ситуацию на пользу РФ», – говорится в сообщении СБУ.

Задержанным грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.











Политолог Константин Бондаренко напоминает, что это уже не первая попытка смещения Зеленского или даже покушения на него, о чем заявляли власти.

«Тринадцать покушений на Зеленского», «заговор» телохранителей президента, вчерашняя «попытка государственного переворота»… Кажется, Зеленскому тщательно пытаются привить развесистую паранойю. Во все эти заговоры верит, похоже, только сам президент. А народ просто приучают к тому, что политические катаклизмы – это нормально. Чтобы в случае чего обыватель сказал: «Опять переворот? Да бросьте! Вы не шутите? Честно-честно?… А, ну тогда слава Богу!» – язвительно пишет Бондаренко.