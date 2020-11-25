СБУ объявила российским шпионом командира Нацгвардии Украины

25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сотрудниками Службы безопасности Украины задержан один из командиров Нацгвардии Украины. Он обвиняется в передаче российским спецслужбам секретных сведений о военной помощи Запада, деятельности иностранных инструкторов, схем военных объектов и т.п.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, что Нацгвардия Украины изначально была сформирована из числа бывших боевиков Евромайдана, которых Киев задействовал для подавления пророссийского восстания в регионах Юго-Востока, а также бросил против защитников республик Донбасса.

«По данным следствия, украинский военнослужащий в 2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы расположения украинских военных объектов», – говорится в сообщении.

Исходя из опубликованной СБУ переписки бывшего командира Нацгвардии с якобы представителями российских спецслужб, украинский военнослужащий получал за шпионаж «благодарность» – в частности, за данные об иностранных инструкторах было запрошено вознаграждение в размере 35 тысяч (в какой валюте – не уточняется).

В ведомстве подчеркнули, что задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.