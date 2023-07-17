СБУ объявила в розыск группу ведущих российских политиков

Игорь Шкапа.  
17.07.2023 11:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Политические репрессии, Россия, СБУ


Экс-президент и бывший российский премьер, а ныне замглавы Совбеза России Дмитирий Медведев объявлен в розыск на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

Экс-президент и бывший российский премьер, а ныне замглавы Совбеза России Дмитирий Медведев объявлен в...

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«Служба безопасности Украины подтверждает, что заместитель председателя совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Это произошло еще в марте 2022 года, в начале полномасштабной агрессии России», – говорится в сообщении.

Российскому политику выдвинуто обвинение по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), что предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

«Также объявлен в розыск такие представители путинского режима, как Бортников, Володин, Золотов, Колокольцев, Матвиенко, Нарышкин, Шойгу, Щеголев, Патрушев, Захарова, Конашенков и другие», – добавили в СБУ.

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