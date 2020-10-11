СБУ объявила в розыск противника Майдана без ног и руки – обвиняет в подготовке свержения бандеровского строя

11.10.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

В Службе безопасности Украины завели новое уголовное дело на экс-депутата Верховной рады Алексея Журавко, который был вынужден покинуть родную Херсонскую область и уехать в Россию после государственного переворота 2014 года.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинские правоохранители инкриминируют бывшему депутату часть 2 статьи 109 УК «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», с предусмотренной мерой пресечения в виде заключения под стражу.

Комментируя произошедшее, Алексей Журавко на своей странице в Facebook сообщил, что открытое дело – большая честь для него и означает, что он идёт «по верному пути».

«Не перестаю удивляться работникам СБУ в Херсонской области. Да и самому руководству этого карательного органа. Ну ладно, 2014 год, 110 статья Уголовного кодекса Украины. Мне абсолютно всё равно, о чем говорит эта статья. Но при этом я ее расшифрую: Статья 110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Считаю, что это честь для меня! Спасибо вам большое, за такой «труд»! А вот, прошло лишь немного времени, и мне припаяли еще одну статью. Уже часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса Украины: Статья 109 УК Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти». Да еще в придачу к этому: «взяты пид варту», т. е. арестовать меня!

Многоуважаемый руководитель СБУ в Херсонской области! Уважаемые следователи СБУ! Я искренне признателен вам за ваш «доблестный труд»! Для меня это честь – получить от вас обвинения по таким статьям! Это для меня как будто награды за мои труды по освобождению Украины.

Значит, действительно, я на правильном пути! Знаете, мне понравилась фотография на фоне Кремля, и я, безрукий, безногий. Ну хотя бы немножко «чубчиком пошевелили», или хоть бы у кого-нибудь мозги сработали, и хотя бы просто фотографию поменяли, вставив мое лицо. А то задается вопрос: «А что же такого натворил этот инвалид, что его обвиняют по таким тяжким статьям?» – написал он.

Также экс-депутат подчеркнул, что открытое уголовное дело является превосходной демонстрацией всему миру того, как на Украине затыкают своим гражданам рот.

«Вот что я хочу вам сказать. СБУшники, я готов ответить за каждое свое слово и за каждый свой пост, написанные в соцсетях. А вот вы никогда не ответите за разжигание ненависти и войны. А хотя этот день все-таки настанет! И вы будете отвечать за ваши злодейства и преступления против народа Украины.

Хочу вам ответить сразу. Я против войны! Я против того, чтобы в Украине одна часть народа убивала другую ее часть. В 2014 году произошел государственный переворот. Войска Вооруженных Сил Украины преступным приказом, вопреки нормам Конституции Украины, были направлены хунтой убивать на Донбассе собственных мирных граждан. Также, в 2014 году пришедшая на крови к власти хунта, является организатором и занимается подготовкой нацистов, полицаев и всяких прозападных колаборантов. Эта же власть героизирует нацизм и фашизм на Украине. Крым и Донбасс потеряли, благодаря Турчинову, Порошенко. Яценюку и разному другому отребью. Вот за это вы требуете меня под суд и под стражу?! За то, что я все называю своими именами, как оно есть?! Я еще раз повторяю, я готов ответить на все ваши вопросы. Свое лицо не прячу, не скрываю, где я живу. Так что спасибо вам большое за такие «награды»! А вот Европа пусть со своей «демократией» и другие смотрят, как в Украине закрывают рот своим же гражданам и против кого возбуждают уголовные дела», – резюмировал Журавко.