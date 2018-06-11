11.06.2018, Москва, Елена Острякова

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СБУ ограбила дом крымского татарина, критиковавшего Меджлис

СБУ провело обыск в доме экс-председателя Генической райгосадминистрации Херсонской области Сейтумера Ниметуллаева, который является критиком запрещенного в России Меджлиса.

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Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

«СБУ провело обыск в доме Сейтумера Ниметуллаева в Новоалексеевке. Как утверждают местные жители, налет произошёл в 9 часов утра. Тридцать человек, вооруженные автоматами и дубинками, возглавляемые следователем, начали взламывать двери. Обесточили дом, так как вокруг дома были видеокамеры. Следователь Волошин Вадим Сергеевич, вел себя вызывающе. Родственнику Немитуллаева угрожали и оскорбляли. Перевернули весь дом, забрали документы, телефоны и разбили компьютер», – написал Журавко.

По его словам, после ухода силовиков Ниметуллаев обнаружил, что его обокрали.

«Обнаружилась пропажа золотых часов хозяина, четыреста сорок тысяч гривен, двух тысячи четыреста сорок долларов, серьги и кольца», – написал Журавко.

Сейтумер Ниметуллаев переехал в Крым после переворота на Украине в 2014 году. Он председатель общественной организации «Къырым бирлиги» и Общественного совета крымско-татарского народа, альтернативного запрещенному в России Меджлису.