СБУ оконфузилась, заявив об успешной борьбе с вражеским беспилотником

14.09.2021 15:57 (Мск), Харьков, Константин Серпилин

Новости Украины

Украинские спецслужбы отчитались об обнаружении и нейтрализации ударного беспилотника иностранного производства, который с конца августа бороздил небо Харьковской области. Однако на деле всё оказалось далеко не так, как сообщала пресс-служба областного управления СБУ, разоблачил «волонтёр АТО», участник майдана Юрий Касьянов.

Ещё 27 августа СБУ сообщила, что выявила «ударный беспилотный летательный аппарат с маркировкой иностранного производства», который проводил облет над Харьковским регионом.

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«Если в ваше поле зрения попали лица, проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области», – призывала население спецслужба.

Сегодня пресс-служба отрапортовала, что усилиями СБУ в Харьковской области и местным антитеррористическим центром беспилотник найден.

По словам начальника управления СБУ Романа Дудина, правоохранители сразу начали спецмероприятия по поиску мест взлета и посадки летательного аппарата и лиц, причастных к его управления.

«В ходе комплексных мероприятий, проведенных сотрудниками СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции установлено, что управление осуществляли двое граждан Украины», – сообщил Дудин и добавил, что пока СБУ проводит мероприятия, направленные на проверку причастности этих граждан к сотрудничеству с иностранными спецслужбами.

«Волонтёр АТО», участник майдана Юрий Касьянов прокомментировал опубликованное пресс-службой СБУ видео с перехваченным БПЛА.

«Ну, дебилы… выложили видео того самого «ударного беспилотника». Нет, это не российские «Охотник», «Кронштадт» или «Форпост», и даже не «Орлан»… Это – летающая моделька, китайское пенопластовое крыло с размахом крыла до полутора метров, которое можно купить в интернет-магазине за 3-6 тыс грн. Конечно, мы на войне, и такие аппараты активно использовали для разведки линии фронта. И даже грамм двести взрывчатки на такой самолётик можно привинтить, при желании. Но назвать его «ударным» на всю страну и поставить всех на уши в поисках «диверсантов» могут только проФФесионалы…» – написал майданщик.