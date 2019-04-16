СБУ опубликовала позорный ролик с топорными признаниями по бумажке

16.04.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

Имитируя бурную деятельность, украинские спецслужбы опустились до откровенной халтуры, опубликовав постановочный ролик.

Видеоролик, в котором показана якобы разоблаченная в Мариуполе антиукраинская интернет-агитаторша, появился на официальном сайте СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видеоролике женщина с завуалированным лицом рассказывает, как она распространяла «на персональных страницах запрещенных социальных сетей материалы с призывами к изменениям конституционного строя и границ Украины и популяризировала террористические организации «Д/ЛНР».

«Я, гражданка Украины, всю свою сознательную жизнь прожила в городе Мариуполь. Как и многие в нашем городе, поверила телевизору о прелестях Русского мира и стала помогать ДНР чем могла, распространив через интернет антиукраинские материалы, которые мне присылали из Донецка. Мы с моими друзьями из Донецка были против выборов президента Украины на условиях Киева, эту мысль через интернет я и разносила», – утверждает женщина.

При этом на видео по движению головы чётко видно, что она читает по бумаге полный нелепостей и штампов текст.

«Хочу обратиться ко всем жителям временно оккупированной части Украины и к жителям России и сказать, как я сильно ошибалась. Русский мир приносит только войну и разрушения, и смерть. Пока ещё не поздно, одумайтесь, оставьте Русский мир России! А в Украине пусть будет просто мир на украинских условиях», – призвала задержанная.