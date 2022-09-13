СБУ: от рэкета, пыток и террора – к наркотикам

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Работающая под контролем американских и британских спецслужб украинская «безпека» давно заслужила кислую славу преступной организации при бандитско-террористическом государстве. И, если до майданного путча 2014 года «Избушка» специализировалась на крышевании бизнес-структур, то за последние 8 лет она приобрела и другие криминальные специальности, такие как похищения, пытки и убийства противников бандеровского режима, содержание тайных тюрем в «серых зонах» по образу и подобию ЦРУшных, организацию террористической деятельности на освобождённых территориях бывшей Украины, а теперь ещё и прямое участие в производстве и распространении наркотиков.

Первые звоночки о наркомафиозной деятельности «безпеки» начали раздаваться лет пять назад, когда, по данным Государственной фискальной службы (ГФС) Украины за 2017-й и первые три месяца 2018 года структурными подразделениями таможни было выявлено 757 попыток ввоза на территорию Украины наркотических веществ в пересылаемых из-за границы посылках. Из этих 757 случаев уголовные дела были открыты всего в 188.

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В 373 случаях были составлены административные протоколы за нарушение таможенных правил, а судьба 196 выявленных фактов остается неизвестной.

Причина столь интересной статистики в том, что сотрудники СБУ массово саботировали открытие уголовных дел по факту доставки на Украину наркотиков через международных почтовых операторов, причём «мулом», как называют перевозчиков наркоты в криминальных кругах, выступала ещё одна государственная организация – «Укрпошта».

Благодаря налаженному сотрудничеству СБУ и «Укрпошты» доставка наркоты на Украину в посылках стало дельцем выгодным и безопасным. Максимум что грозило пойманным за руку участвующим в схеме наркобарыгам – административный протокол, конфискация наркотиков и оплата судебных издержек на астрономическую сумму 300 грн.

Примечательно, что 99% этих решений выносились Соломенским районным судом города Киева, так как именно он территориально привязан к Киевской городской таможне ГФС, на чей пост «Спеціалізований» поступают все международные посылки «Укрпошты».

Решения Соломенского райсуда выносились как на конвейере, по 5-7 в день в одно судебное рыло.

В своё время на Украине эта тема вызвала громкий скандал с достаточно мутными последствиями и, чтобы не быть голословными, заметим, что с полным ходом этого резонансного дела до начала СВО любой желающий мог ознакомиться по ссылке на сайте Госреестра, которая, внезапно, больше не работает, хотя неравнодушные люди на всякий случай сделали сканы официальных документов, из которых виден размах преступной деятельности СБУ и «Укрпошты».

Но это, так сказать, дела давние, уже практически забытые. С тех пор прошли годы и накопился новый фактический материал, из которого вытекает, что «Избушка» отринула схему импорта наркотиков через «Укрпошту» в Неньку и занялась организацией подпольных лабораторий, где нанятые «безпекой» химики, доставалы и распространители занимаются преступным бизнесом, организованным СБУ и при молчаливом одобрении правящего киевского режима.

К примеру, летом 2021 года сотрудники МВД ЛНР вскрыли деятельность украинских спецслужб, развернувших на территории республики целую сеть массовой наркотизации местной молодёжи.

В ходе оперативной работы было арестовано около сотни преступников, за каждым из которых были закреплены определённые обязанности, выявлена и прекращена деятельность десятков интернет-ресурсов, включая ТГ-каналы по распространению «белой смерти», изъяты наркотические вещества на сумму более 35 млн рублей.

Осенью 2021 года похожая сеть изготовителей и распространителей наркотиков была ликвидирована в Подмосковье. Интересно, что СБУ не просто курировала «подопечных», но также вербовала и проверяла «сотрудников» на вшивость посредством полиграфа.

Задержанные наркодельцы рассказали следствию массу интересных фактов о том, как «Избушка» осуществляла связь и контроль «персонала» на удалёнке.

К примеру, завербованных «сотрудников» заставляли вызубрить специально под них разработанную легенду, им выдавались специальные телефоны и поддельные российские документы – по почте, а с ними – посылка с десятками банковских карт, открытых подставными лицами.

СБУ также указывала, какие именно наркотики синтезировать. Работали с размахом: ежедневно одна такая лаборатория производила до пяти килограммов синтетических наркотиков на сумму около 10 млн рублей.

Как правило, распространением наркотиков и покупкой прекурсоров занимались другие группы, также организованные украинской «безпекой».

Задержанные в один голос заявляли, что кураторы поддерживали в группе жесточайшую дисциплину – ни о каком выходе из «бизнеса» не могло быть и речи, воровство вырученных денег также исключалось.

Чтобы постоянно держать «сотрудников» в тонусе, СБУ регулярно присылала им через интернет видеоролики, на которых были запечатлены пытки и казни воров и отступников. Кроме того, многим регулярно напоминали, что за нарушение лояльности СБУ расправится с их родными и близкими, где бы они ни были.

Вырученные деньги шли на военные нужды Украины.

Территориально «избушная» наркомафия работала в Красногорске и Солнечногорске – именно в этих городах были обнаружены нарколаборатории. Крупные тайники готовой наркоты оперативники обнаружили в городских округах Истра и Красногорск.

Недавно стало известно, что одна из сбушных нарколабораторий была ликвидирована сотрудниками ФСБ на стадии организации в 2016 году в Смоленске. В ходе разработки дела были арестованы граждане РФ и Украины, которым было поручено производство метамфетамина, а также доставка «готового продукта» в Минск.

Распространять «мет» планировалось на территории Белоруссии и России, а часть зелья вместе с выручкой должны были переправляться на Украину.

Интересно, что СБУ ещё до вербовки организовала лабораторию на окраине Смоленска, закупив дом, оборудование и прекурсоры для производства «мета». Оставалось только завербовать «сотрудников» и провести первую варку.

Среди завербованных оказался киевский сисадмин с хорошим знанием специальных разделов химии (ныне отбывает восьмилетний срок в местах не столь отдалённых) и втянувший его подельник – бывший ополченец ДНР, переметнувшийся на украинскую сторону, с «хорошими знакомствами в СБУ».

В ходе интервью, «сисадмин» сообщил, что «человек со связями» некоторое время чалился на соседней шконке, однако, вскоре его депортировали на Украину по собственному желанию, откуда он связался с бывшим подельником, сообщив, что жизнь удалась.

Не зная всех деталей дела, комментировать этот эпизод мы не будем, а только заметим, что давно настала пора не просто выжигать клопиные гнёзда, организованные на территории России «Избушкой», а пора уже «откалибровать» как следует известный особняк по адресу Киев, улица Владимирская, 33, где, как клевещут, верхний этаж занимает отдел ЦРУ. Пора бы и нам повышать ставки.