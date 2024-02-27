СБУ отчиталась о поимке священников-коммунистов на Западной Украине
На Украине продолжаются репрессии против священнослужителей канонической УПЦ.
Сегодня СБУ отчиталась о вручении подозрений настоятелю храма и священнику монастыря в Закарпатье, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,
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«По материалам СБУ подозрение получили два клирика-коммуниста УПЦ (МП) в Закарпатье. Служба безопасности собрала доказательства антиукраинской деятельности настоятеля храма и священника мужского монастыря Хустской епархии УПЦ (МП) в Закарпатье.
Оба клирика были идеологическими сторонниками коммунистического режима и распространяли пропаганду бывшего СССР. По данным следствия, фигуранты публично распространяли через Интернет запретную коммунистическую символику и советские лозунги. Задокументированы факты обнародования ими враждебного контента на страницах в социальных сетях», – гвооиртся в сообщении.
Ожидаемо «факты преступной деятельности» подтвердила и заказанная СБУ экспертиза.
Во время обысков в помещениях священников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, «которые они использовали для пропаганды кремлевских нарративов».
«На основании собранных доказательств обоим клирикам поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима). Решается вопрос об избрании меры пресечения», – добавил в СБУ.
Обоим священникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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