СБУ отчиталась о задержании агента ФСБ на родине Зеленского

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Жительница Днепропетровской области собирала данные о перемещениях и дислокации ВСУ для передачи их российской стороне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Военная контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию по разоблачению информатора ФСБ в Днепропетровской области. В результате была задержана женщина, которая собирала для окупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге. Также она фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу. Получившуюся информацию передавала врагу через «Телеграмм». Захватчики использовали данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог», – сообщили в украиснкой спецслужбе.

По данным следствия, женщина с самого начала российской операции поддержала ВС РФ «и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих».

«Таким образом, она попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины. Для выполнения вражеских задач фигурантка самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 12 лет тюрьмы», – рассказали в СБУ.

Напомним, что Кривой Рог – родной город президента Владимира Зеленского.

Кроме того, в Кировограде (переименован киевским режимом в Кропивницкий), отправили за решетку мужчину, который корректировал удары по энергетическим объектам.

«По указанию российской спецслужбы агент должен был установить GPS-трекер возле одной из трансформаторных подстанций в областном центре. По сигналам «маячка» оккупанты хотели скорректировать ракетный удар по украинскому энергообъекту. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в конце января 2023 года при установке им GPS-наводчика на городскую электроподстанцию. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества», – отчитались в СБУ.

При этом мужчина тоже не скрывал своих пророссийских взглядов.