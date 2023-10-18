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В Днепропетровской области задержан очередной противник киевского режима, оказывающий помощь российской армии.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, сообщает пресс-служба СБУ.

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«Контрразведка Службы безопасности провела на Днепропетровщине многоходовую спецоперацию, в результате которой задержан еще один агент Главного управления Генштаба РФ (известного как игру). Он собирал разведданные о перемещении сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов. С ноября 2022 по апрель 2023 года всю полученную информацию фигурант дистанционно присылал своему «связному» – российскому «военкору» Владлену Татарскому», – говорится в сообщении.

Утверждается, что далее эта информация переправлялась в российскую военную разведку.

«По имеющимся данным, Татарский дистанционно завербовал его осенью 2022 года и предложил сотрудничество в пользу России. В поле зрения вражеского блогера изменник попал из-за собственных антиукраинских комментариев, которые публиковал на одном из прокремлевских телеграмм-каналов, связанных с российским игру. Для сбора разведданных фигурант регулярно объезжал окрестности Днепра и скрыто фиксировал маршруты движения подразделений ВСУ», – отмечает СБУ.

В настоящее время подпольщик арестован. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что российский волонтер и бывший ополченец Максим Фомин, известный по псевдониму Владлен Тарский, был убит в Москве в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами 2 апреля 2023 года.