СБУ отчиталась о задержании очередного российского агента

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Местные жители на временно оккупированных территориях Донбасса продолжают сотрудничать с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского информатора в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленница отслеживала маршруты перемещения сил ВСУ на Славянском и Краматорском направлениях. Собранные сведения фигурантка передавала в ФСБ через мессенджер.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки массированных воздушных ударов по пунктам базирования Сил обороны и маршрутам движения военных колонн», – говоиртся в сообщении.

Отмечается, что женщина была задержана при попытке передачи закрытых сведений.

«По данным следствия, задержанной оказалась 49-летняя местная жительница. В декабре 2022 года ее привлек к негласному сотрудничеству кадровый сотрудник ФСБ. В поле зрения оккупантов женщина попала из-за своих неоднократных антиукраинских высказываний в запрещенной соцсети «Одноклассники», – отчитались в СБУ.

Сейчас женщина арестована.