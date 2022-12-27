СБУ отчиталась о конфискации сырья Алишера Усманова на два миллиарда
На Украине арестовано имущество российского миллиардера Алишера Усманова.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.
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«Служба безопасности продолжает выявлять и блокировать активы представителей прокремлевских корпораций, причастных к финансированию войны против Украины.
В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов России, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.
Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины. Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн. Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля Алишера Усманова. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза», говорится в сообщении.
Как утверждают в украинской спецслужбе, сырье представители РФ «пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России».
«После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса России для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы Москвы.
По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины», – резюмировали в СБУ.
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