СБУ отчиталась о конфискации сырья Алишера Усманова на два миллиарда

На Украине арестовано имущество российского миллиардера Алишера Усманова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

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Скрытое сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины. Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд грн. Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства кремля Алишера Усманова. После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза», говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов России, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.

«Служба безопасности продолжает выявлять и блокировать активы представителей прокремлевских корпораций, причастных к финансированию войны против Украины.

Как утверждают в украинской спецслужбе, сырье представители РФ «пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России».

«После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса России для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок. Впрочем, сотрудники СБУ сорвали эти планы Москвы.

По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины», – резюмировали в СБУ.