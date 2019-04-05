СБУ признала получение российских паспортов в Крыму законным

05.04.2019, Киев, Михаил Рябов

СБУ отказалась привлекать к ответственности главу раскольнического «киевского патриархата» Павла Куща, получившего в 2014 году российский паспорт.

Соответствующий ответ украинской спецслужбы на свое обращение обнародовал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.

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«Ваше обращение основывается на собственных предположениях и не содержит конкретных обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины», – говорится в ответе СБУ.

«Украина, в лице СБУ, дав мне официальный ответ, сообщила, что гражданин Кущ. П.Н. не совершал никакого правонарушения, преступления. Действия гражданина Украины – «архиепископа Симферопольского и Крымского Климента», по получению им паспорта гражданина Российской Федерации и обретению гражданства России, признаны такими, что он ничего не совершал, за что по законам Украины его можно было бы привлечь к ответственности. Выходит, что Климент, он же Кущ П.Н. поступает законно, и к нему, со стороны государства Украины, нет никаких претензий», – констатирует Журавко.

«Налицо, явные двойные стандарты, когда для своих агентов, в лице Климента – Куща, все признается законным, за что нельзя привлечь к ответственности, а для остальных продолжают фальшиво кричать, что «державу Украину обидели…», – напоминает политик.

«А вам, уважаемые украинцы, еще раз открываю глаза на то, что Кровавый Порошенко и его банда, обманывают вас постоянно, в том числе, и в ситуации двойных подходов к отношению происходящего в явных и невидимых для вас отношениях с Крымом. В глаза Киев кричит, что «Крым Россия отобрала силой…», а за глаза признает, что крымчане вполне законно оформили свое возвращение в состав России и получение ими паспортов граждан Российской Федерации», – резюмировал Журавко.