СБУ отпустила российских моряков домой, танкер остается на Украине

25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Моряки задержанного в Измаиле российского танкера возвращаются домой, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Киеве.

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“Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле”, – сообщил источник агентства. Других подробностей в дипломатическом учреждении не сообщают.

Эту же информацию сообщили и в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Подтвердили эту информацию и в СБУ. Как сообщает киевское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ, с экипажа танкера взяли обязательство являться на допросы по вызову следователя. По информации издания, моряки проходят по делу как свидетели и никаких ограничений на передвижение не имеют.

Об освобождении моряков также сообщает Telegram-канал Daily Storm со ссылкой на капитана Измаильского порта, где остановился танкер, Михаила Тихонова.

Издание Крыминформ выдвигает версию, что экипаж отпустили домой потому, что на борту танкера не было жителей Крыма, которые по украинскому законодательству считаются гражданами Украины и подпадают под украинскую юрисдикцию.

Ранее в четверг СБУ сообщила о задержании российского танкера в одном из портов в Одесской области. Украинская сторона утверждает, что именно этот танкер осенью 2018 года якобы блокировал их военные корабли “Бердянск” и “Никополь” и буксир “Яны Капу” в Керченском проливе. Российская сторона заявила о незаконности задержания судна. Инцидент с танкером также обсудили уполномоченные по правам человека в России и Украине Татьяна Москалькова и Людмила Денисова. Москалькова попросила выяснить обстоятельства задержания, состав и соблюдение прав экипажа.

В настоящий момент в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.