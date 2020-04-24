24.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Спецслужбы, Украина
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СБУ отрапортовала о добровольно сдавшемся шпионе Путина




СБУ раскрыло «завербованного ФСБ» агента на территории Херсонской области. По данным пресс-службы ведомства, местный житель якобы был завербован во время одного из посещений Крыма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Житель Генического района Херсонской области во время поездки к своим родным, проживающим на временно оккупированной территории АР Крым, попал в поле зрения ФСБ РФ.

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Во время следующего выезда на крымский полуостров человек был незаконно задержан под вымышленным предлогом российскими пограничниками. Затем украинца доставили в одно из помещений так называемого пункта пропуска «Джанкой». Там представители российских спецслужб пытались склонить его к конфиденциальному сотрудничеству с ФСБ РФ. Для этого они применяли психологическое давление и угрозы в адрес родственников украинского гражданина.

По замыслу кураторов человек должен был собирать сведения о деятельности одной из общественных организаций Херсонщины, а также информацию о перемещении украинских военных подразделений, дислоцированных на территории региона. Собранные разведданные «агент» должен был передавать российским спецслужбам по каналам электронной связи», – говорится в сообщении.

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