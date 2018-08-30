СБУ планирует крупную диверсию на Луганщине

30.08.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

Спецслужбы Украины после ремонтных работ на пункте пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская» планируют подорвать пешеходный мост, возложив вину за это на ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющейся информации, после завершения ремонтных работ на пункте пропуска у Станицы Луганской СБУ готовится совершить подрыв моста, через который ежедневно проходят тысячи человек. Украинской стороной подготовлены группы провокаторов для создания конфликтной ситуации на мосту с целью максимального скопления людей. После чего будет совершен взрыв, ответственность за который переложат на республику», – рассказали в министерстве.

В МГБ отметили, что для освещения провокации планируется задействовать ряд украинских и иностранных СМИ, в частности: «Tabor Production», EuropeFree / VoiceofAmerica «CurrenttimeTV», ТРК «Украина», телеканалы «Интер», ICTV, «1+1», «5 канал», RFE/RL, «Радио Свобода», «Радио Свобода, Донбасс. Реалии», телеканал «24».

«МГБ получены поимённые списки украинских и иностранных журналистов, которые будут привлечены к освещению спланированной спецслужбами Украины трагедии», – заявили в МГБ.