СБУ по доносу депутатов объявила львовского антивакцинатора кремлёвским агентом

Новости Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у львовского антивакцинатора Остапа Стахива.

Его общественная организация «Права людей» периодически проводит акции протеста против политики украинских властей по борьбе с пандемией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сообщается, что обыски начались около полудня. На видео, которые опубликованы в соцсетях, видно, что у квартиры Остапа Стахива собрались люди, видимо, его единомышленники. Местные СМИ сообщают, что среди них есть «российские провокаторы».

Хотя СБУ пока официально не комментирует следственные действия, есть информация, что они ведутся на основании определения суда. Вскоре к месту обыска приехала машина скорой помощи, Остапа Стахива увезли в больницу.

Как сообщала сопровождающая врач, это сделано «по медицинским показаниям». Отмечается, что Остапу Стахиву не удалось вручить подозрение, поскольку он отказался его брать, и что скорая приехала потому, что он обратился за помощью в связи с ухудшением состояния здоровья.

Сам Стахив отказался комментировать собравшимся журналистам свою «госпитализацию».

«Извинитесь перед людьми за то, что вы их обманываете, и тога я вам скажу. Извинитесь за разжигание страха, ненависти, паники», – ответил он на вопросы журналистов, которые интересовались его самочувствием и спрашивали, вручили ли ему подозрение.

После, однако, он заявил, что обыск проводится в связи с его общественной деятельностью, т.е. проведением акций протеста.

«Они приехали за мной за то, что мы вышли за права и свободы. Нам рассказывают, что достижение Майдана – свобода. Но нет никаких достижений, украинцев унизили», – заявил он.

8 ноября депутат Львовского городского совета Игорь Шолтис обратился в Службу безопасности Украины по поводу деятельности Остапа Стахива. Депутат заявил, что активность Стахива может привести к свержению конституционного строя на Украине, и она может координироваться спецслужбами России. На основании этого он попросил СБУ привлечь провокатора к ответственности.

На следующий день подобное обращение в СБУ направили народные депутаты объединения «Справедливость» – Роман Лозинский, Наталья Пипа, Галина Васильченко и Ярослав Рущишин.Ранее, еще до начала пандемии, на Остапа Стахива нападали активисты, которые обвиняли его в организации проплаченных акций, и «традиционно» засунули его в мусорный контейнер.

Видео с этими действиями опубликовано почти три года назад. При этом ряд украинских СМИ сообщает, что Остап Стахив не был известен как активист и организатор массовых мероприятий до пандемии и протестов, связанных с противоэпидемическими ограничениями.