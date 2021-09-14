СБУ побряцала оружием на границе с Белоруссией

СБУ побряцала оружием на границе с БелоруссиейНовости Украины
СБУ провела антитеррористические учения вблизи границы с Белоруссией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По легенде учений, белорусские диверсанты планировали подорвать Ровенскую АЭС, но были обнаружены и попытались сбежать.
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«Злоумышленники пытались добраться до территории Волынской области и незаконно пересечь государственную границу, разделившись на две группы. Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу «диверсантов» вблизи пункта пропуска «Прикладники». Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения… Учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным», – говорится в сообщении.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах усилить границу, закупив у России ЗРК С-400 и подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной становится нестабильной.
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