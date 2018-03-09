09.03.2018, Донецк, Майя Климова

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СБУ под руководством США готовит «11 сентября» для Донбасса

Задержание генерала Рубана по обвинению в подготовке массовых терактов в Киеве – провокационная постановка украинских спецслужб, которая очень напоминает печально известные события 11 сентября в США, после которых у Америки появился повод для развязывания новой войны.

Об этом в своем блоге пишет донецкий журналист Майя Климова.

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«Слишком очевидна постановочка, широта размаха и «талантливость» в деталях. Уже и планы преступников в подробностях, и видео с камер в машине, в которой везли оружие, и на этом видео прям все как по писанному!

Словом, дело слепили слишком, слишком быстро. Перестарались паны, слишком много деталей вывалили в первый же день. Надо было как-то постепенно, по очереди и не спеша. Уж мы-то знаем истинную скорость работы тамошних «розслидувачив».

Я вот вспомнила 11 сентября – одну из самых грандиозных провокаций правительства США против своих же граждан, но с целью обвинить кого-то и начать войну в Ираке. Очень похоже, прям под копирку, только звездно-полосатые кураторы учли уровень доверия украинцев к Порошенко и СБУ. А потому обошлось без жертв. Их только в страшилках текстовых наваяли – в фото оружия, которое, кстати, как-то странно подобрано – куча мин, а из чего стрелять? Или минометы для 120-х мин уже в Киеве? Тогда где они? И где снаряды для минометов меньшего (по-моему, 82 калибра)? Впрочем, предлагаю с этими фотографиями поработать военным.

И в остальном все так же, же, как обычно, – топорно сделано. Впрочем, украинское “правосуддя” на такие фейки заточено давно. Завтра или через неделю Рубана в камере найдут самоубитым. А, может, и наоборот – договорятся заради показательного суда и оправдания перед Европой-дурой за танки под Донецком. Но я искренне желаю ему выжить. Хотя бы для того, чтобы в свое время рассказать-таки правду», – рассуждает автор.

«Нынешняя провокация вполне может стать 11 сентября, организованным СБУ под руководством спецслужб США для Донбасса. Не зря, ой не зря директор ЦРУ приезжал на Донбасс – такие цацы просто так не катаются по вверенным им

А еще мне не кажутся совпадением по времени последних взрывов в Донецке и история с Рубаном. Начиная с первого (2 марта) и заканчивая сегодняшним (9 марта) информационным ураганом пронеслись по украинским СМИ.

Увы, я не сомневаюсь в единой причине этих взрывов, чтобы вы там ни говорили. Слишком циничный у нас враг, и слишком поднаторевший в убийствах и провокациях, да и что там говорить – учителя у них хорошие, грамотные и беспредельно жестокие. И вот, такая сладкая история с оружием… Слишком все вовремя, повторюсь, как по писаному», – резюмирует донецкий журналист.