СБУ подозревается в убийстве Бузины

27.01.2020, Москва, Владимир Гладков

После победы на президентских выборах Владимир Зеленский забыл об обещанном и принялся устраивать в кабинетах своей новой власти преступников времен своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам сейчас говорят, что нынешняя власть никакого отношения не имеет [к предшественникам], новые подходы. Вы видели видеорасследование Шария по делу Бузины? Это страшно, на самом деле. Он выяснил, что откровенные украинские нацисты, служившие спокойно в правоохранительных органах при Порошенко, обосновано обвиняющиеся в убийстве Олеся Бузины, имели прямой контакт с Евгением Карасем.

Кто такой Евгений Карась, лидер «С14»? Это «секрет Полишинеля», все это знают прекрасно – прямая креатура Службы безопасности Украины. Если дальше эти документы расследовать, я не удивлюсь, что СБУ имеет прямое отношение к устранению Олеся Бузины.

Спрашивается, где теперь все эти убийцы Олеся Бузины? Спокойно пристроились в нынешней власти, вмонтировались в структуру министерства ветеранов уже сейчас, при Гончаруке и Зеленском. Спокойно получают деньги из государственного бюджета, спокойно позируют вместе с премьер-министром Гончаруком. Но вы, главное, на это внимание не обращайте. Главное запомните, что все теперь по новой, и все, что делала прошлая власть, конечно же, теперь не повторится», – отметил эксперт.