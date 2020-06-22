СБУ поймала «русского фашиста» и разворошила нацистское логово украинских «побратимов»

22.06.2020, Киев, Александр Ростовцев

Режим, сложившийся за прошедшие шесть лет после победы бандеровского путча, с полным основанием даёт право называть Украину государством профашистского толка. Считать иначе было бы странно.

Судите сами: в украинских хатах и чиновных кабинетах висят портреты гитлеровских коллаборационистов, запрещена даже блёклая тень компартии, которой была КПУ Симоненко, в рамках «десоветизации» сносятся памятники воинам Красной Армии (памятники Ленину уничтожены в стопроцентно нацистских традициях), по специальным дням в столице и других крупных городах Украины устраиваются «марши патриотов» при факелах, зиговании и нацистской символике.

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Кроме того, внешнюю и внутреннюю политику продолжают курировать деятели коричневатого толка, обожающие агрессивно вопрошать оппонентов: «Где вы видели фашизм на Украине?»

Это не говоря о том, что формула строительства украинского государства жёстко задана рамками «Ein Folk, Ein Reich», разве что фюреры приходят и уходят, но за этим процессом приставлены внешние «смотрящие», поскольку даже в бандеровском гадюшнике должна быть видимость демократии и смены власти.

17 июня «украинише гестапо», более известная как «служба безпеки», оповестила мир сногсшибательным разоблачением: оказывается, на территории Неньки (кто бы мог подумать!) действовала опасная группировка неонацистов. Теперь громадяне могут спать спокойно и не бояться, что в один хмурый день власть на Украине будет захвачена молодчиками со свастикой на рукаве.

результаты обыска

Правда, есть в деле один маленький, но чертовски показательный нюансик: главарём шайки неонацистов был переехавший на ПМЖ в жовто-блакитный рай гражданин России.

логово вервольфа

Судя по подаче материала, сотрудникам «безпеки» удалось загарпунить жирнющего кита. В процессе обысков была обнаружена подпольная типография нациков, где печатались брошюры и пропагандистская литература, а на дому у «группенфюрера» были найдены флаг со свастикой на стене, висящий на стене автомат МП-40 (более известный как «шмайссер»), пособия по продвижению идей фашизма в массы, а также запал УЗРГМ от гранаты, патроны и снаряжённая взрывчаткой граната ВОГ-17 без взрывателя.

На обработанном цензурой фото заметно, что арестованный боров носит на плече явно фашистскую татуху, правда цензура не позволяет разглядеть: не то его тушка обезображена ликом святого Адольфа, не то Евы Браун.

боров с татухой

Интересно, что незадолго до официального заявления СБУ, Телеграм-канал BTL, названный в честь «новозеландского стрелка» Брентона Тарранта, сообщил об уже произошедшем обыске на квартире «российского побратима» Александра Скачкова, которому власти «шьют» терроризм и распространение «манифеста Тарранта».

фашистская типография

Там же было сказано, что по этому же делу задержан «азовец» Лесь Черняк (настоящее имя Игорь Павлов), но эта информация не подтвердилась. Тем не менее, мы для себя этот момент зафиксируем.

То, что арестован был именно Скачков, в СБУ подтвердили.

Чуть позже, интересные подробности были выложены в соцсети Facebook.

Один из «побратимов» Скачкова, бывший пресс-секретарь киевской ячейки «Свободы» и «вытиран АТО» Кирилл Бабенцов сообщил в своей ленте, что арестованный действительно является российским гражданином, воевавшим в Донбассе под кликухой «Питер» в батальоне «ОУН». В феврале 2015 года «Питер» получил ранение, лечился в госпитале, и с тех пор безвылазно проживает в Киеве.

На сообщение об аресте «Питера» откликнулись и другие «побратимы», вроде бывшего командира батальона «ОУН» Кохановского и сбежавшего в «АТО» крымского укронацика Краснова.

Также у мальчишечки обнаружился прибыльный магазинчик, уже приличный срок торгующий по Украине и окрестным странам нацистской символикой. И эту лавочку до сих пор почему-то никто из власть имущих не замечал.

Специфический интерес вызывает и жена Скачкова, имеющая аккаунт в Facebook под ником Nadyusha Nadia. Судя по всему, боевая блондинка тесно связана с полком «Азов». В её ленте выложена масса фотографий с её участием на сходках «азовцев», с символикой «Азова», а также фото в компании таких одиозных деятелей, как бывший комбат и нардеп Вовка Парасюк.

жена арестованного Скачкова на акциях “Азова”

В ленте у «побратимов» и «посестримов» вот уже почти неделю царит адский балаган. Сочувствующие аресту громадяне предлагают выйти на митинг протеста (кстати, после известия об аресте Скачкова нацики вышли протестовать к приёмной СБУ в Киеве), собирать деньги на «подогрев» арестанта и даже бороться силовыми методами. Интересно, что один из борцунов приводит ссылку на сюжет телеканала «Сталинград» в YouTube, посвящённый организации гражданской самообороны.

Кое-кто из комментаторов полагает, что арест Скачкова был одобрен лично Аваковым, что очень похоже на правду. Во всяком случае, тот факт, что вместе с «атошником из России» не задержана его жена, активист «Азова», явно исповедующая идеи неонацизма, а также «азовец» Павлов, дают основание полагать, что украинский Гиммлер склонен защищать выползков из своего гадюшника.

с Парасюком

В целом, история с арестом Скачкова получилась весьма поучительна и даже показательна. Вряд ли удравший на Украину воевать за расовую чистоту дегенерат злоумышлял против власти Зеленского. Судя по всему, последние пять лет Скачков был обычным законопослушным обывателем, владельцем магазинчика для фашистов и «уважаемым человеком с ветеранским прошлым».

Просто пришло время пожертвовать им ради пропагандистской шумихи, как расходным материалом. Вся ценность Скачкова заключалась в том, что у него вплоть до ареста хранился российский паспорт, изъятый при обыске. Не зря внезапно прозревшая украинская пресса последние дни возбуждённо бухтит о «засланных на Украину ФСБ русских фашистах».

Если вспомнить, что в недавно изданной НПО Chatham House методичке «Сделать Украину сильной», одной из рекомендаций было «избавление Украины от имиджа фашистского государства», арест Скачкова выглядит вполне логичной акцией по наведению тени на плетень.

нацики протестуют против ареста “побратима” под приёмной СБУ в Киеве

Во всяком случае, сбежавшим из России в «европейскую Украину» и действующим там «полезным идиотам», которым светит судьба расходного материала в грязных политических играх, будет о чём задуматься.