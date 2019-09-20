СБУ похвасталась задержанием харьковского взяточника прямо в рабочем кабинете

20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Служба безопасности Украины задержала за взяточничество директора центра по работе с иностранными студентами одного из ведущих харьковских высших учебных заведений, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



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По данным следствия, чиновник требовал деньги от иностранных студентов: “В частности, от студентки четвертого курса из североафриканской страны, у которой возникла академическая задолженность”.

В спецслужбе заявляют, что директор требовал $1000 за “решение вопроса” и не отчисление с учебного заведения. К противоправной деятельности чиновник, по информации следствия, привлек посредника – гражданина одной из стран Ближнего Востока.



В рамках уголовного производства сотрудники СБУ зафиксировали получение первой половины взятки.

После получения второго “транша” правоохранители задержали директора и посредника в рабочем кабинете.