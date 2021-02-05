СБУ получит разрешение возить контрабанду и торговать людьми

05.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Реформа Службы Безопасности Украины приведет к тому, что СБУ сможет в рамках закона делать то, что она раньше делала незаконно, в том числе похищать и торговать людьми.

Об этом в эфире UKRLIFE.TV! заявил Евгений Захаров, председатель Правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека, директор Харьковской правозащитной группы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«За последние 6 лет служба, к сожалению, по нашим наблюдениям получила репутацию самого большого нарушителя прав человека в стране среди всех других госорганов. Начиная с 2014 года, с начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Служба, ее сотрудники совершают незаконные задержания, они незаконно удерживают под стражей задержанных, не пускают к ним адвокатов, не дают им воспользоваться правом на правовую помощь. Содержат их в нелегальных местах лишения свободы.

Много было разговоров о т.н. тайных тюрьмах СБУ. Они блокируют интернет, незаконно перехватывают телекоммуникации. Их руками совершается экстрадиция мигрантов в те страны, откуда они убежали, хотя хорошо известно, что в этих странах их будут подвергать пыткам и могу даже убить. Причем делается это совершенно обычно – мигрантов выкрадывают и тайно отвозят через границу, передают спецслужбам тех государств, которым эти люди нужны.

У меня есть серьезные опасения, что то, что было раньше, останется в еще больших размерах, особенно если посмотреть на полномочия, которые получила контрразведка. Там огромное количество коррупционных рисков. Например, они имеют право нелегально перевозить через границу в рамках своих операций людей, товары, это риск торговли людьми, это риск похищения людей. То, что раньше служба делала тайно, теперь она делает законно», – резюмировал Евгений Захаров.