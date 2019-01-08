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08.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Скандал, Спецслужбы, Украина, Харьков, Экономика
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СБУ помешала продаже в Азию разработок украинских БТРов

Сотрудники Службы безопасности Украины при содействии прокуратуры разоблачили бывшего сотрудника одного из научно-исследовательских учреждений Харькова на незаконном сотрудничестве с иностранной военной компанией, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Оперативники спецслужбы установили, что бывший инженер конструкторского бюро во время пребывания в одной из стран Восточной Азии осуществлял сотрудничество с иностранной машиностроительной корпорацией. За денежное вознаграждение мужчина оказывал иностранцам консультации по вопросам разработки и строительства отдельных составляющих военной бронированной техники”, – отметили в ведомстве.

Как пояснили в СБУ, согласно украинскому законодательству, техническая помощь в военно-технической сфере должна осуществляться только с разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Также, по данным ведомства, в настоящее время в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Накануне Нового года в СБУ отчитались, что в 2018 году сотрудники военной контрразведки ведомства разоблачили 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.
Также в 2018 году 46 украинцев стали фигурантами уголовных производств по статье 111 УК (государственная измена) и 10 человек по ст.114 (шпионаж).

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