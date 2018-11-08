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08.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политические репрессии, Политические убийства, Преследования журналистов, Спецслужбы, Украина
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СБУ понад усе

Силовые органы и спецслужбы Петра Порошенко получили неограниченные полномочия для осуществления репрессий в нарушение законов и Конституции Украины.

Об этом сегодня во время брифинга в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[На Украине] всё поставлено под контроль силовиков, они диктуют правила игры во всём, переписывают действующие законы Украины, вводя свои собственные инструкции. Потому что Конституция это одно, законы это одно, а инструкции СБУ – совершенно другое. Они отменяют всё правовое поле, которое действует на Украине, просто одной бумажкой относительно того, что в целях безопасности нужно запретить это, выдворить того, не пустить группу лиц, наложить арест или просто ворваться к кому-то в квартиру, избить и арестовать. Это всё делается одним росчерком пера», – заявила Захарова.

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