СБУ поставила на поток вербовку российских детей в соцсетях

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Украинские спецслужбы используют соцсети и закрытые чаты для вербовки школьников, а также курируют нарко-пропаганду и создание видеоигр, в которых продвигаются русофобия и экстремизм.

Об этом на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима заявила вице-спикер Госдумы, экс-уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский режим вербует школьников для совершения преступлений. Мы эту тему затрагивали в тех или иных аспектах на своих встречах, но сегодня мне бы хотелось выйти на предложение в этой части. Мы провели соответствующий анализ – эту работу курируют закрытые подразделения СБУ и Центр информационно-психологических операций, его филиалы в Киевской, Винницкой, Харьковской областях. Боевики используют социальные сети, школьников склоняют к деструктивным действиям. Многие каналы закрытые. Чаты в русскоязычном сегменте, которые пропагандируют терроризм, экстремизм, суицид – модерируются с территории Украины агентами СБУ. К сожалению, среди этих модераторов нередко встречаются также несовершеннолетние, которые вербуют школьников. Они создали целую теневую структуру, и сегодня завербованные дети сами могут курировать группы. Они предлагают школьникам деньги, втираются в доверие, манипулируют, обещая после выполнения задания какой-то бонус, какие-то привилегии. В том числе и манипулируют – предлагают отпустить якобы из плена близкого человека», – отметила она.

Вербовка детей непосредственно на Украине идет через администрации школ. Недавно СМИ облетела новость о лагере при 130-й бригаде СБУ, куда прибыли школьники. И это выстроенная скоординированная система.

«СБУ используют наработки спецслужб США, Великобритании. Те же самые алгоритмы, инструкция для воздействия на школьников. Я предлагаю направить в адрес Министерства просвещения РФ обращение с предложением предусмотреть комплекс мер по усилению защиты школьников от вовлечения в деструктивную деятельность со стороны киевского режима. Кроме этого, мы получаем информацию о попытках Киева влиять на детей через сетевые компьютерные игры, а также формировать в России подростковую геймерскую проукраинскую среду. На эту сферу обращали внимание наши коллеги в Луганской народной Республике. По данным аналитиков проекта «Кибер-Москва», СБУ начала активную деятельность в индустрии видеоигр. Многие неофициальные серверы были открыты на территории Западной Украины.

В подобных игрушках присутствуют русофобский видеоряд, у детей формируется негативный образ нашей страны и, безусловно, агрессивного отношения», – указала Кузнецова.

Мало того, что подобные видеоигры нарушают российское законодательство – их разработчики перечисляют деньги на помощь ВСУ: в играх существует специальный набор функций, который геймеры покупают, и спонсируют украинскую армию.

«То, что происходит в социальной сети, это пока ещё не до конца управляемое поле. В том числе, где совершаются преступления в отношении наших детей. Мы предлагаем формировать свой контент, который будет соответствовать приоритетам и национальным интересам страны. Кроме этого, предлагаю направить обращение в Роскомнадзор, Роспотребнадзор с предложением проработать комплекс мер для защиты от подобных видеоигр», – отметила Кузнецова и напомнила, что уже введена в Уголовный кодекс норма по запрету героизации экстремизма.

«Не могу не сказать о еще одной угрозе – о наркотиках и способах способствовать наркоиндустрии. Есть серьёзная угроза, в том числе и России, о вовлечении детей. Украина стала одним из крупнейших в мире производителей синтетических наркотиков, а среди несовершеннолетних, потребляющих наркотики, наибольшей популярностью пользуются, к сожалению, как правило, именно синтетические. Как киевский режим создавал законодательные условия для «чёрной трансплантологии», торговли детьми, так и сейчас раскручивается процесс по законодательному обеспечению наркоиндустрии», – подчеркнула вице-спикер и предложила МВД провести анализ эффективности региональных целевых программ по противодействию распространения наркомании.