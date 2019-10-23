СБУ повязала мошенника, торговавшего должностями от имени Зеленского

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Злоумышленнику, который требовал у участника кадрового проекта LIFT 150 тыс. долл., прикрываясь “связями” в Офисе президента Зеленского, объявили о подозрении, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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“Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет”, – говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее в Киевской области у кандидата на должность главы одной из райадминистраций, который участвовал в проекте LIFT, мошенники пытались получить 150 тыс. долларов, ссылаясь на связи в Офисе президента.

Эту ситуацию прокомментировал заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов заверив, что времена, когда должности получали благодаря взяткам, прошли.