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Украинские спецслужбы в Киеве провели обыски и аресты группы лиц, которые под видом нацистских добробатов терроризировали население.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве группировку назвали «транснациональной преступной организацией» во главе с криминальным авторитет по прозвищу «Леший», причастным к многочисленным рейдерским захватам киевских предприятий. Кроме того, среди организаторов – двое российских граждан, выходцев с Северного Кавказа, один из которых находится под санкциями СНБО.

Утверждается, что злоумышленники действовали «под видом» украинских добровольческих националистических формирований.

«По данным следствия, они систематически требовали деньги с местных предпринимателей, а в случае отказа применяли психологическое давление, насилие, уничтожали имущество и угрожали физической расправой. Зафиксировано более 10 эпизодов поджога автомобилей и объектов недвижимости потерпевших, а также нанесения им тяжких телесных повреждений с применением оружия», – отрапортовали в спецслужбе.

Кроме того, СБУшники обнаружили «общак», в котором на момент обыска было 354 тысячи долларов США.

«Сотрудники СБУ задержали «Лешего», двух россиян и еще трех активных участников преступной организации во время «выбивания» ими 80 тысяч долларов США с местного предпринимателя», – добавили в пресс-службе.

«Патриот» Леший немного набрал на ДФТГ-шных харчах (Добровольческое формирование территориальной громады – ред.)», – комментируют в сети одно из предоставленных фото задержания.

Однако «свидомые» украинцы подняли шум вокруг происходящего. Украинский политтехнолог Александр Кочетков разразился длинным постом, назвав ситуацию «сомнительной и угрожающей». Он возмутился, что СБУ позволила клеймить задержанных как бандитов и вымогателей.

«На самом деле, 1 февраля СБУ провело обыск у Дениса Дориченко — соучредителя ГФТГ «Карпатская Сечь» и «Легион д», побратима легендарного киборга Олега Куцина, который героически погиб 19 июня 2022 года в боях за Украину. Тем временем СБУ кошмарит его собратьев. Кроме Дориченко, обыски прошли в домах более 20 добровольцев. Многих не было дома – они сейчас сдерживают врага в самых горячих точках фронта. Нескольких человек задержали, среди них боец теробороны с позывным «Леший», – прокомментировал ситуацию Кочетков.

При этом он поставил сбушникам в упрёк, что, по слухам, именно «Леший» с другими украинскими боевиками в первые недели СВО по просьбе руководства службы держал оборону внутри здания СБУ на Владимирской, в то время, как большое количество службистов бежало на Западную Украину.

«Вряд ли случайно все это происходит одновременно с громкими следственными действиями у известных общественных аллергенов — И. Коломойского, А. Авакова, В. Столара, что отвлекает внимание общественности от очередного наезда на добробатское движение», – уверен политтехнолог.

Он объяснил, что группировки «Карпатская Сечь» и «Легион Д» — очень «известные объединения» движения добробатов.

«Если у сотрудников СБУ возникли законные претензии к таким представителям добробатов — пожалуйста, никто не должен препятствовать следствию, разбирайтесь. Но сначала называть добровольческие формирования «преступными организациями», это, фактически, клеймить всех его военных как преступников… это откровенное неуважение к тем бойцам «Легиона Д», «Карпатской Сечи» и других формирований теробороны, которые ценой жизни уничтожают захватчиков на фронте», – возмутился Кочетков.

Он порекомендовал СБУ начинать с собственной чистки и разобраться по закону со своими сотрудниками, которые «действовали в пользу врага» в Харькове и Херсоне.

«Так, мы уже видели циничную практику после оккупации Крыма и Донбасса, как наше государство «благодарит» своих защитников-добровольцев. Но сейчас – ни победы, ни даже частичного прекращения огня, как в 2015 году, нет. Не рановато ли начинаются наезды на добробатское движение?», – злится политтехнолог.