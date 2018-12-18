18.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Криминал, Спецслужбы, Статистика, Украина
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СБУ пожаловалась на плохую работу российских ФСБ и ГРУ

С начала 2018 года в совершении диверсии сообщено о подозрениивсего 12-ти диверсантам, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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“Сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины, осуществлено 12 лицам. В суд направлено 8 обвинительных актов”, – говорится в ответе.

Ранее СБУ сообщала, что с начала 2018 Службой безопасности Украины осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, всего четырем лицам.

Напомним, в 2017 году по данным СБУ было осуждено 53 “российских шпиона и террориста”.  А весной 2014 года в СБУ заявляли, что всего за один месяц задержали такое же количество диверсионных групп шпионов и диверсантов, которое было задержано за все время независимости Украины.

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