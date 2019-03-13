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13.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политические репрессии, Религия, СБУ, Украина, Церковь
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СБУ прессует писателя-сказочника за критику томоса

Украинские спецслужбы провели обыск в квартире черкасского писателя Олега Слепынина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил киевский журналист Дмитрий Скворцов.

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“Добрались до меня, писателя-сказочника, лауреата нескольких литературных премий и кинофестиваля “Радонеж”. МВД и СБУ (7 человек) провели обыск. С 8 утра. Длился 4 часа. Инкриминируют разжигание ст.161. Обвиняют в размещении статей про “томос” и др. под псевдонимами (фамилиями родственников и истор.персонажей). Изъяли компьютер, ноутбук, флешку, телефон. Фотографировали дипломы, книги с автографами, визитки и пр.”, – передает слова писателя Скворцов.

Также он уточнил, что Слепынин неделю назад выписался из больницы после гипертонического кризиса, а во время обыска у него снова случился приступ.

“Скорая” предложила госпитализацию, но он отказался. И ещё. У Олега нет адвоката”, – уточнил журналист.

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