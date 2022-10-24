СБУ: «Президент «АО «Мотор Сич» помогал России обстреливать города»

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СБУ опубликовала аудиозаписи якобы телефонных разговоров задержанного по обвинению в госизмене президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева с российскими представителями, где присутствуют высказывания в поддержку президента РФ и СВО на Украине.

Материалы опубликовала пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже после полномасштабного вторжения агрессора чиновник, который ранее неоднократно избирался народным депутатом от «Партии регионов», продолжал поставлять двигатели и другие запчасти для российских ударных вертолетов. Тем самым – фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села. При этом он оправдывал нападение России и выражал надежду, что Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о «нацистах» в Украине и тому подобное», – пишет пресс-служба.

В СБУ пообещали делать все, чтобы установить и других причастных лиц:

«Очищение Украины от предателей и коллаборантов продолжается!»

На опубликованных записях, как утверждается, телефонные разговоры Богуслаева от февраля-марта 2022 года:

«Они уйдут, Зеленского выгонят, и уйдут, нет проблем. Смирнее стали, много полегло людей в Киеве… Если Путин не кончит, то потом националисты нас кончат. Искандер, Искандер-М упал на территорию завода, мы без всякой злобы к этому относимся. Мы всё понимаем…»

Якобы беседе с представителем ЗАО «Двигатели» Богуслаев обсуждает поставки запчастей через Хорватию и Черногорию, а также возможность заключения контракта на двигатели для вертолетов Mи-24 и Mи-35.

Кроме того, якобы договаривается с экс-гендиректором ПАТ «Росвертол» о поставках «десятками» двигателей для российских Mи-28.