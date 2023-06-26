СБУ признает, что украинцы за деньги сливают координаты ВСУ

Украинские граждане продолжают сотрудничать с российскими спецслужбами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«СБУ задержала еще одного информатора РФ, собиравшего разведданные об обороне Южноукраинской АЭС. Это уже второй разоблаченный агент российских спецслужб, «охотившийся» за этим стратегическим объектом в 2023 году. По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Южноукраинска, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в мае этого года», – говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанный «собирал и передавал врагу информацию о местах базирования и численности подразделений сил обороны, которые охраняют Южноукраинскую атомную электростанцию».

«Закрытые сведения требовались оккупантам для подготовки прицельных ракетных ударов. Российские «кураторы» платили деньги за выполнение своих задач. По предварительным оценкам, фигурант получил от врага почти 9 тыс. грн за выполнение предварительных заданий.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при попытке передать координаты и фотографии одного из военных объектов. У задержанного изъят мобильный телефон с поличным», – рассказали в СБУ.