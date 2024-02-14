СБУ признала, что пророссийские настроения в стране не исчезают
На Украине продолжаются репрессии против сторонников Российской Федерации, которые продолжают отстаивать свои убеждения.
Так, СБУ отчиталась, что задержала пять такого рода человек, причем не первых и в самых разных регионах страны.
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«Служба безопасности задержала еще 5 пророссийских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины. Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию России, а также призывали к захвату государственной власти и разжигали межнациональную ненависть в нашем государстве», – утверждается в сообщении пресс-службы украинской спецслужбы.
Так, в Киеве «пресечена противоправная деятельность столичного блогера, который публично унижал достоинство одного из национальных сообществ и отрицал вооруженную агрессию России против Украины».
«Для этого фигурант записывал провокационные стримы на территории историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», а затем выкладывал их на собственных страницах в Facebook, Instagram и Youtube», – говорится в сообщении.
В Житомирской области разоблачили активистов местной ячейки народовластия, которыми оказались два местных жителей, называвшими происходящее на Украине не «агрессией», а «гражданским конфликтом». Причем они проводили в здании библиотеки семинары, а затем выкладывали видео в соцсетях.
А в Запорожье репрессировали жену настоятеля местного православного храма, которая героизировала российских солдат и оправдывала их действия в Мариуполе.
«В Черкассах приговор получила местная агитаторша, которая публично призвала к насильственному захвату государственной власти и военному перевороту в Украине», – негодуют в СБУ.
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