СБУ признала, что противники киевского режима действуют по всей Украине

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На Украине, несмотря на пафосные декларации о нации, «сплотившейся для отпора агрессору», достаточно значительным остается число противников киевского режима.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, свидетельствует прошедшее заседание Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра СБУ.

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В ходе заседания было отмечено, в стране продолжаются «реальные задержания и разоблачения вражеских агентурных сетей, корректировщиков и диверсионно-разведывательных групп».

«По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования в пределах 655 уголовных производств, в том числе по фактам государственной измены, коллаборационизма и шпионажа в пользу страны-агрессора», – сообщает пресс-служба СБУ.

Далее от нее следует перечень очередных подпольщиков, которые боролись с киевским режимом, оказывая содействие российской армии и спеслужбам. Примечательно, что такие группы действоали в самых разных регионах страны.

Так, в Харькове задержан мужчина, который скорректировал удар по городу 5 февраля, а в Хмельницкой области подпольщик пытался установить GPS-трекер на объекте железнодорожного сообщения для наведения по нему ракет.

Кроме того, такого же рода задержания прошли в Запорожской, Херсонской Одесской и Николаевской областях.