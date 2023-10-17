СБУ признала, что противники киевского режима действуют по всей Украине

Игорь Шкапа.  
17.10.2023 11:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, СБУ, Спецслужбы, Украина


На Украине, несмотря на пафосные декларации о нации, «сплотившейся для отпора агрессору», достаточно значительным остается число противников киевского режима.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, свидетельствует прошедшее заседание Межведомственной координационной комиссии Антитеррористического центра СБУ.

На Украине, несмотря на пафосные декларации о нации, «сплотившейся для отпора агрессору», достаточно значительным...

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В ходе заседания было отмечено, в стране продолжаются «реальные задержания и разоблачения вражеских агентурных сетей, корректировщиков и диверсионно-разведывательных групп».

«По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования в пределах 655 уголовных производств, в том числе по фактам государственной измены, коллаборационизма и шпионажа в пользу страны-агрессора», – сообщает пресс-служба СБУ.

Далее от нее следует перечень очередных подпольщиков, которые боролись с киевским режимом, оказывая содействие российской армии и спеслужбам. Примечательно, что такие группы действоали в самых разных регионах страны.

Так, в Харькове задержан мужчина, который скорректировал удар по городу 5 февраля, а в Хмельницкой области подпольщик пытался установить GPS-трекер на объекте железнодорожного сообщения для наведения по нему ракет.

Кроме того, такого же рода задержания прошли в Запорожской, Херсонской Одесской и Николаевской областях.

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